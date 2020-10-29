السعودية.. اعتقال شخص هاجم القنصلية الفرنسية في جدة

أعلنت الشرطة السعودية ،اليوم الخميس، عن اعتقال شخص اعتدى على حارس في القنصلية الفرنسية في مدينة جدة بآلة حادة.



وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة محمد الغامدي، بأن "القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأضاف الرائد الغامدي، بأنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".



يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، فيما تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس إمرأة خلال الهجوم.



ومنذ حادثة قطع رأس المدرس صمويل باتي قبل عدة اسابيع، أعاد الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون التأكيد على نشر الرسوم المسيئة ضد النبي محمد (ص)، وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت الكثير من الحكومات والمسؤولين الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.