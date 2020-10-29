عراقجي يقدم لروسيا مبادرة إيران لتسوية النزاع في قره باغ

قدم مساعد الخارجية للشؤون السياسية المبعوث الخاص للرئيس الايراني عباس عراقجي اليوم الخميس الى الجانب الروسي مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتسوية النزاع بين اذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ .



واجتمع عراقجي ،اليوم الخميس في موسكو، مع مساعد وزير الخارجية الروسي في شؤون اسيا الوسطى والقوقاز "اندره رودنكو " لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتسوية النزاع بين اذربيجان و ارمينيا سلميا.



ووصل عراقجي ،فجر اليوم، الى موسكو في اطار جولة اقليمية لطرح مبادرة ايران لتسوية النزاع حول منطقة قرة باغ سلميا.