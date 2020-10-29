الشيخ صبري يعلن يوم الجمعة المقبل ‘‘يوم غضب‘‘ نصرة للنبي محمد (ص)

دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري الى جعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرةً للنبيّ محمد (ص) ويؤكّد أن الرسومات المسيئة تتعارض مع حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير.



فقد أكّد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، أن يوم الجمعة المقبل سيكون "يوم غضب نصرةً للنبيّ محمد (ص) وتعبيراً عن الاحتجاج والرفض لمحاولات الإيذاء بحقه".



وقال صبري إن "المسلمين يرفضون الرسومات المسيئة للنبيّ محمد، (ص) وسيعبّرون عن رفضهم لهذه التجاوزات غير الحضارية"، وأضاف أنّ "الرسومات المسيئة تتعارض مع حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير، على خلاف ما يدّعون، وهي في الحقيقة استهزاء وسخرية".