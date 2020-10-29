الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 16:39

مقتل 51 عسكريا في قره باغ خلال اليوم الماضي

مقتل 51 عسكريا في قره باغ خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ ،غير المعترف بها، مقتل 51 عنصرا من وحدات الدفاع التابعة لها خلال اليوم الماضي، بدورها أكدت أذربيجان مقتل ضباط رفيعي المستوى من الجيش الأرمني.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع في قره باغ ارتفع عدد القتلى العسكريين حتى أمس الأربعاء إلى 1067.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ،اليوم الخميس، أن "وحدات من القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني ومناطق سكانية، مستخدمة مختلف الأسلحة"، مضيفة أن الجيش الأذربيجاني أحبط الهجوم وأن "القوات الأرمنية تكبدت خسائر فادحة في المعدات العسكرية والقوى البشرية".

وقالت إن القوات الأذربيجانية تمكنت من قتل "نائب القائد الأول للجيش الأرمني، العقيد أرتور سركسيان، ورئيس الاتصالات في الفرقة 18 للبنادق الآلية، الرائد آرام غازريان".

هذا ولا يزال القتال متواصلا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ منذ 27 سبتمبر الماضي، وقد أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من الجانبين.
رقم : 894790
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
29 تشرين الأول 2020
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
29 تشرين الأول 2020
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
تحت شعار (التعاون الإسلامي لمواجهة المصائب والبلايا)
29 تشرين الأول 2020
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
28 تشرين الأول 2020
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
28 تشرين الأول 2020
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
28 تشرين الأول 2020
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
28 تشرين الأول 2020
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
28 تشرين الأول 2020
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
27 تشرين الأول 2020
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)