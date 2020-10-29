أردوغان: لا يمكن أن يصبح المسلم إرهابيا ولا الإرهابي مسلما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن أن يكون المسلم إرهابيا ولا الإرهابي مسلما، مشيرا إلى أن تبرير التطاول على النبي محمد بذريعة الحرية، يعد خداعا بكل معنى الكلمة.



وأوضح أردوغان في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، أمس الأربعاء، أنه "شرف لنا الوقوف بصدق ضد الإساءة إلى الرسول محمد"، مشيرا إلى أن "العالم يمر بمرحلة انتشر فيها العداء للإسلام والمسلمين والإساءة للرسول كالسرطان الخبيث، وخاصة بين السياسيين الأوروبيين".



واعتبر أردوغان أن فرنسا، وأوروبا بشكل عام، لا تستحق السياسات الشريرة والاستفزازية والقبيحة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إن "من يكنون العداء لتركيا والإسلام سيغرقون في مستنقع الحقد والكراهية الذي دخلوه باسم الحرية".



وخاطب الغرب قائلا: "ألستم من قتل مئات الآلاف في رواندا؟ ألستم من قتل الملايين في الجزائر؟ ألستم من دخل إلى كل بلد إفريقي بذريعة وجود الماس والفوسفات والذهب وقتلتموهم؟ أنتم قتلة".



وأضاف: "دعونا نرد على أولئك الذين يحاولون تشجيع قلوبهم المظلمة عبر الدفاع عن الإساءة للرسول، بتكرار ما قاله سكان المدينة المنورة قبل 1442 عاما".



وقرأ أردوغان بعدها بعض الأبيات من أنشودة "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع".



وأكد أن الأتراك "أمة تحترم دينها ومقدسات الأديان الأخرى"، مشيرا إلى أن تركيا تضم 435 كنيسة وكنيسا يهوديا بأمانة الدولة، مبينا أنهم "لم ولن يتدخلوا في معتقد أو عبادة أو مقدسات أحد".



وتابع: "لا يمكن للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تبرير حادثة اقتحام نحو 150 شرطيا لمسجد مولانا في برلين".



وأشار إلى وجود ملايين المسلمين يعيشون في ألمانيا، وأنه "يجب إظهار الاحترام لحرية المعتقد والتعليم والحياة لهم".