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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 16:47

ألمانيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى لأول مرة الـ16 ألفا

ألمانيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى لأول مرة الـ16 ألفا
في ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا خلال آخر 24 ساعة أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية ،اليوم الخميس، عن رصد 16774 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 14964 إصابة في اليوم السابق.

وسجل المعهد 89 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 85 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 481013 ، منها 10272 حالة وفاة.

ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) الوضع الحالي حول تفشي كورونا في البلاد بأنه "دراماتيكي"، مشددة على أن ذلك يخص جميع المواطنين دون استثناء.

وحذرت ميركل من أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يواصل الارتفاع بوتائر متصاعدة، ما يمارس ضغطا مفرطا على الكثير من المستشفيات الألمانية، مشيرة إلى أن هذه الديناميكية السلبية تهدد باستنزاف القدرة الاستيعابية لأقسام الرعاية الصحية في ألمانيا في غضون بضعة أسابيع.

وأعلنت ميركل ،أمس الاربعاء، عن فرض ما تم وصفه "الإغلاق الخفيف" في عموم البلاد، اعتبارا من الثاني من نوفمبر القادم وحتى نهاية ذلك الشهر، وهو يقضي بإغلاق كافة المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية بين الناس.
رقم : 894793
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