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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 16:49

الصحة الإيرانية: وفاة 399 شخصا بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: وفاة 399 شخصا بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، وفاة 399 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى34 الفا و113 شخصا، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد .

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري ،اليوم الخمیس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8293 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 596 الفا و 941 حالة لغاية الان بينهم 5055 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 472 الفا و598 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و857 الفا و598شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 894794
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