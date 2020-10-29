الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 17:26

الرئيس روحاني يؤكد اهمية صون العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا

الرئيس روحاني يؤكد اهمية صون العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا
بعث رئیس الجمهوریة حسن روحاني برقية تهنئة الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لتركيا واكد على أهمية تعزیز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

واكد الرئيس روحاني في برقيته على أهمية تعزیز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وتفشي فيروس كورونا في العالم واضاف أن التعاون الثنائي على الصعيدين الصحي والتجاري یمثل أولوية قصوى في ظل الاوضاع الراهنة.

و اعرب عن امله بتعزيز العلاقات الودية والأخوية بين ايران وتركيا اکثر مما مضی وايلاء مزيد من الاهتمام بتمتين التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والصحية من خلال توظيف الامكانيات والطاقات الهائلة التي يمتلكها البلدان.

واعرب الرئيس روحاني عن تمنياته لنظيره التركي بالصحة والنجاح والمزيد من الرفاهية للشعب التركي.
رقم : 894801
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
29 تشرين الأول 2020
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
29 تشرين الأول 2020
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
تحت شعار (التعاون الإسلامي لمواجهة المصائب والبلايا)
29 تشرين الأول 2020
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
28 تشرين الأول 2020
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
28 تشرين الأول 2020
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
28 تشرين الأول 2020
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
28 تشرين الأول 2020
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
28 تشرين الأول 2020
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
27 تشرين الأول 2020
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)