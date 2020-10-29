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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 19:09

ايران وروسيا تعقدان الجولة الثانية من المباحثات حول قره باغ

ايران وروسيا تعقدان الجولة الثانية من المباحثات حول قره باغ
عقد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية المبعوث الخاص للرئيس الايراني عباس عراقجي اليوم الخميس الجولة الثانية من المباحثات مع الجانب الروسي في موسكو.

وانطلقت الجولة الثانية من المباحثات بين عراقجي ومساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الاتفاق النووي سيرغي ريابكوف، وراء أبواب مغلقة.

وياتي اجتماع عراقجي مع ريابكوف بعد 3 ساعات من المباحثات التي أجراها عراقجي اليوم الخميس مع مساعد وزير الخارجية الروسي في شؤون اسيا الوسطى والقوقاز "اندره رودنكو " وقدم خلال الاجتماع المبادرة الايرانية لتسوية النزاع بين اذربيجان و ارمينيا سلميا.

ووصل عراقجي فجر اليوم الى موسكو قادما من العاصمة الاذربيجانية باكو في اطار جولة اقليمية لطرح مبادرة ايران لتسوية النزاع حول منطقة قرة باغ سلميا، ومن المفترض أن يواصل عراقجي مهمته بزيارة ارمينيا وتركيا.
رقم : 894807
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