تواصل القصف التركي لمواقع 'قسد' شمالي سوريا

أفاد ما يسمى بـالمرصد السوري المعارض، أن القوات التركية جددت قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



كما أعلن المرصد السوري (مقره في العاصمة البريطانية لندن)، أنه رصد سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب.



وكان المرصد السوري، قد رصد مساء أمس الاربعاء، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غربي ناحية العريمة بريف مدينة الباب شرقي حلب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب يستهدف منطقة الاشتباكات.