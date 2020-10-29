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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 20:13

سوريا: ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين في ريفي الحسكة ودير الزور

سوريا: ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين في ريفي الحسكة ودير الزور
أفادت وكالة "سانا" السورية أن "ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي نفذت حملة مداهمات جديدة في ريفي دير الزور والحسكة واختطفت عددا من المدنيين في إطار ممارساتها العدوانية الرامية إلى إرهاب المواطنين وكم أفواههم ومعاقبتهم لخروجهم بمظاهرات تطالب برحيلهم عن المنطقة مع داعميهم من قوات الاحتلال الأمريكي".

وقالت "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في ريف دير الزور الشرقي أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” اقتحمت بلدة الحوايج وطوقت عددا من المنازل فيها وداهمتها وسط إطلاق نار كثيف لترهيب الأهالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة”.

وأضحت الوكالة بحسب مصادر محلية من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي بأن “عمليات اختطاف جديدة نفذتها ميليشيا (قسد) التي تسيطر على المخيم بعد مداهمة عدد من أقسامه”.

وأشارت "سانا" الى ان المخيم شهد أمس الأول وفاة طفل جراء نقص الرعاية الصحية حيث يعاني قاطنو المخيم أوضاعا مأساوية نتيجة النقص الشديد بمقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب وانعدام الأمن وذلك نتيجة فشل “قسد” بإدارة المخيم وسرقتها المساعدات الإنسانية المخصصة له.
رقم : 894815
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