الأردن: تأكيد إصابة مدير عمليات خلية أزمة كورونا

أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، إصابة نائب رئيس المركز/ مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفرّاية بفيروس كورونا.



وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني مساء أمس الخميس، انه ضمن الفحوصات الدورية التي يجريها المركز للعاملين فيه، تبينت إصابة نائب رئيس المركز / مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفرّاية بفيروس كورونا، حيث يلتزم حالياً بالعزل المنزلي والعمل عن بعد.



وكانت ابنة مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، قد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أعلنت فيه إصابة والدها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت لجين في المنشور ان والدي ووالدتي وإخواني وأنا جميعنا ثبتت إصابتنا بفيروس كورونا أي شخص خالطنا في الفترة الأخيرة ينتبه على نفسه وعلى أهله.

وأضافت ابنة مدير عمليات خلية أزمة كورونا الاردني، قائلاً: "لا أراكم الله مكروهًا لا بأنفسكم ولا بأحبابكم".