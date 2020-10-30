ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه لا يمكن تحقيق السلام عن طريق الاستفزازات البغيضة.



وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أدان ظريف الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وكتب: إننا نستنكر الهجوم الارهابي اليوم في نيس بشدة.



وأضاف: يجب استبدال الحلقة المفرغة المتصاعدة من - بث الكراهية والاستفزاز والعنف- بالمنطق والعقلانية.



وتابع وزير الخارجية الايراني: انه على الجميع ان يدركوا ان التطرف يولد المزيد من التطرف ، ولا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة.



وكان الرئيس الفرنسي قد استفز مشاعر المسلمين من خلال دعمه لاعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي الاكرم (ص)، بذريعة حرية الرأي والتعبير.