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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 09:36

ارمينيا تدعو اميركا لتسمية المسؤول عن فشل الهدنة في قره باغ

ارمينيا تدعو اميركا لتسمية المسؤول عن فشل الهدنة في قره باغ
دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الولايات المتحدة لتسمية الجهة المسؤولة عن فشل وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء في أعقاب اتصاله الهاتفي بمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، الخميس، أن باشينيان لفت إلى "استحالة ضمان وقف إطلاق النار دون الإشارة إلى الجهة التي انتهكته ومن هو الذي يهتم باستمرار الحرب".

واتهم باشينيان أذربيجان بأنها انتهكت اتفاقات حول وقف إطلاق النار 3 مرات، "متجاهلة جميع قواعد العلاقات الدولية وجهود الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك"، مشيرا إلى أن تركيا تدعم أذربيجان في ذلك.

وكان الجانب الأمريكي قد أفاد بأن أوبراين أكد خلال الاتصال مع باشينيان على ضرورة وقف إطلاق النار في قره باغ، ودعا الأطراف الخارجية لعدم التدخل في النزاع.
رقم : 894873
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