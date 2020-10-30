الاتحاد الاوروبي يدين التحركات التركية في شرق المتوسط

دان قادة الاتحاد الأوروبي التحركات التركية الاخيرة في منطقة شرق المتوسط واعتبروها استفزازات غير مقبولة.



وقال رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال ان الاتحاد يدين التحركات والاستفزازات الاخيرة التركية، واضاف ان قادة الاتحاد لم يحسموا قرار اتخاذ اجراءات بحق انقرة حتى انعقاد القمة الاوروبية في كانون الاول ديسمبر القادم.



من جهة اخرى حذرت رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون دير لاين من مواصلة انقرة تحركاتها ووصفتها بانها غير قانونية، مؤكدة ان المفوضية كلفت بصياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة للاستعمال فورا. يذكر ان فرنسا تسعى لفرض عقوبات على تركيا الامر الذي تعارضه المانيا.