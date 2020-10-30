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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 09:55
كلمة للسيد نصر الله اليوم الجمعة
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة في ذكرى المولد النبوي الشريف (ص).
وبحسب موقع قناة المنار، يتحدث السيد حسن نصر الله اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء (بتوقيت بيروت) حول اخر التطورات السياسية.
رقم :
894882
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