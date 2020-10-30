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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 11:03

الامارات تشارك في خصخصة ميناء حيفا ’الإسرائيلي’

الامارات تشارك في خصخصة ميناء حيفا ’الإسرائيلي’
وقعت "موانئ دبي العالمية"، الخميس، عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة "دوفرتاوار" الإسرائيلية؛ وذلك للمشاركة في خصخصة ميناء حيفا.

وتغطي مذكرات التفاهم، وفق وكالة بيان لوكالة الأنباء الإماراتية، مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

كما تشمل الاتفاقيات مساهمة "جمارك دبي" في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف "الأحواض الجافة العالمية".

وأوضح البيان أن الاتفاقيات تشمل فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.

بدوره قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": إن "مهمتنا تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة".

من جانبه قال شلومي فوغيل، رئيس مجلس إدارة شركة دوفرتاوار ومالكها، والشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا، والشريك في ميناء إيلات:

"إنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين".

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق تطبيعي بين الكيان الاسرائيلي والإمارات، وقعت عدة شركات إسرائيلية اتفاقات مع نظيرتها الإماراتية.

وأقيمت، في الـ15 من سبتمبر الماضي، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة، و"إسرائيل" من جهة أخرى، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن بعد إعلان الاتفاق في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تلحق المنامة بأبوظبي بعد 29 يوماً فقط.
رقم : 894895
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