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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 14:28

ایران مستعدة للاستثمار في الاقتصاد العراقي

ایران مستعدة للاستثمار في الاقتصاد العراقي
اعلن الرئیس التنفیذي لمجموعة "مبنا" الصناعیة الهندسیة الايرانية عباس علی آبادي عن استعداد ایران للاستثمار في المشاریع الجدیدة والمتنوعة لدى العراق.

وفي لقاء مع وكالة انباء "ارنا" في بغداد كشف علي ابادي عن جانب من مشاركة مجموعة مبنا في مختلف المشاريع الصناعية والطبية في العراق قائلا: ان أول مشروع قمنا بتنفيذه بجدية في العراق هي محطة "الصدر" لتوليد الكهرباء والتي تلبي جزء من احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء.

واضاف علی آبادي: كانت محطة توليد الكهرباء الثانية التي اقمناها في العراق هي محطة "الحيدرية" التي تقوم بتوليد الكهرباء منذ سنوات.

وأوضح: ان محطة توليد الكهرباء الثالثة هي "الرميلة "وهي واحدة من أكبر مشاريع محطات توليد الكهرباء في المنطقة، وتوفر أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء لجنوب العراق.

وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة للعراق، التقى بوزراء الكهرباء والنفط والصحة ورئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيث جرت مباحثات مثمرة حول الاستثمارات الايرانية وتنفيذ المشاريع الجديدة في هذا البلد.

وأعلن علی آبادي عن استعداد مجموعة مبنا الصناعية للتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مجال مكافحة كورونا لانتاج معدات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال انه بحث في لقائه مع وزير النفط العراقي امكانية استخدام الوقود غير التقليدي لتوليد الكهرباء في محطات الكهرباء العراقية.
رقم : 894934
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