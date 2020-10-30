متظاهرون يرشقون الحجارة أمام السفارة الفرنسية في بيروت

مع انتهاء تظاهرة امام السفارة الفرنسية في بيروت أقدم عدد من ​الشبان على رمي عبوات ​المياه​ بإتجاه السفارة و القوى الامنية ترد برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.



كما دعت مجموعة الانضباط في التظاهرة المشاركين للعودة الى الحافلات بعد توتر الأجواء ومحاولة مجموعةاخرى ازالة الاسلاك الشائكة في المكان.



يذكر أن التظاهرة انطلقت عقب صلاة ظهر ورفعت في التظاهرة الرايات الاسلامية ولافتات تؤكد مكانة النبي محمد عند المسلمين.



وقد رافق المتظاهرون عناصر من قوى الامن الداخلي في ظل حضور عناصر الجيش والمخابرات.



وقطعت القوى الامنية مدخل نفق البربير المؤدي الى المتحف بالعوائق الحديدية منعا لسلوك التظاهرة تلك الطريق وعملت على تحويل السير الى طرق فرعية مع تسجيل زحمة كثيفة على كورنيش المزرعة والشوارع المحيطة.