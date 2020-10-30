وزارة الصحة الفلسطينية :178 إصابة بـ‘‘كورونا‘‘ في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و178 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بفيروس كورونا في قطاع غزة.



وأفادت الوزارة في تحديثها اليومي، أن المواطن فريد علي محمود عبد النبي (53 عاما) توفي في مستشفى غزة الاوروبي وهو من مدينة رفح وكان يعاني من سرطان المريء.



كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن الإصابات سجلت بعد إجراء 2293 فحصا مخبريا ؛فيما أضافت إلى تعافي 135 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وذكرت أن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي ارتفع إلى 6347 إصابة ،منها 2377 حالة نشطة حاليا و3937 متعاف، و33 وفاة.