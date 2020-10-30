المفتي شريفة: ذكرى المولد النبي مناسبة للوحدة والتسامح

أكد المفتي الشيخ حسن شريفة ،في خطبة الجمعة من مسجد الصفا في بيروت، ان ذكرى ولادة الرسول محمد، هي مناسبة للوحدة والتسامي ودعوة للتمسك بمكارم الاخلاق والمحبة والتسامح.



واستنكر الهجمة والإساءة للنبي من أعداء الدين والإنسانية الذين ينشرون في العالم الحقد والكراهية.



وشدد على ادانة كل ما يسيء للاسلام وللانسانية جمعاء، مؤكدا ان الإسلام هو دين الرحمة، واذا كنا ندين التصرفات الناتجة عن تهور وتشدد، فاننا ايضا نوضح ان مفهوم الحرية المطلقة يجب ان ينطلق من مفهوم احترام الاخر والقبول به وبثقافته ولا تبرره دعوات العلمانية وخلافة. كما لا تبرير للتعامي عن الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية في العالم وأبرز مصاديقها ما يجري في حق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ، وعدم التعامي عن جريمة نيوز لاند التي ذهب ضحيتها 49 ضحية بسبب ارهابي حاقد ولم نتهم يومها الديانة التي ينتمي اليها، لاننا لا نؤمن بسياسة المكيالين.



وقال: اننا انطلاقا من مفاهيمنا الإسلامية والإنسانية، ندعو الى حوار انساني - انساني مبني على كلمة سواء لما فيه خير الانسان على هذه الأرض.