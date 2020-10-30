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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 16:19

مؤسسة النفط الليبية تعلن إنشاء شركة تشغيل مشتركة

مؤسسة النفط الليبية تعلن إنشاء شركة تشغيل مشتركة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي أنها قامت بإنشاء شركة التشغيل المشتركة “السرير للعمليات النفطية (SOO)” في المنطقتيْن التعاقديتيْن 91 و107.

وأفادت المؤسسة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أنها قامت بنقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد 91 و107 “96,97 سابقًا” من شركة “فنترسهال” الألمانية إلى شركة “السرير” للعمليات النفطية التي تم إنشائها حديثًا، كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال (WIAG).

وأوضحت المؤسسة في ذات البيان أنها قامت بإبرام هذه الاتفاقية بناء على مذكرة التفاهم التي اعتمدت في سنة 2010 و باشرت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع شركة “فنترسهال”؛ لوضع هذه المذكرة حيز التنفيذ.

وذكرت المؤسسة أن هذه الاتفاقية والمفاوضات استغرقت مدتها 30 شهرًا، تكللت بنجاح، موضحة أن عمليات التشغيل خلال الفترة الماضية، كانت تحت إشراف شركة “فنترسهال”، وذلك لغرض إتمام إجراءات الإنشاء والتسجيل الرسمي لشركة “السرير” للعمليات النفطية.
رقم : 894950
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