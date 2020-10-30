الأردن.. إصابة أمين عام وزارة السياحة بفيروس كورونا

أعلن مساعد أمين عام وزارة السياحة والآثار الاردني الدكتور علي العجارمة ،اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.



ودعا الدكتور علي العجارمة، الذين خالطهم أو التقى بهم خلال الأيام القليلة الماضية القيام بإجراء الفحوصات اللازمة وعدم الاختلاط لحين التأكد من النتائج، متمنيا السلامة للجميع .



ويشهد الأردن منذ مطلع أيلول عام 2020 ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد،حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس القاتل في المملكة الأردنية حتى مساء الأربعاء 28 تشرين الأول إلى 700 حالة وفاة ونحو 61942 إصابة.