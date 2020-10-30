الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 18:30

البنك المركزي التونسي: عجز غير مسبوق في تعبئة الموارد المالية

البنك المركزي التونسي: عجز غير مسبوق في تعبئة الموارد المالية
أعلن البنك المركزي التونسي أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يبرز عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19، ليبلغ "مستوى غير مسبوق"، قدر ب 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البنك، في بيان أصدره الثلاثاء، إثر انعقاد مجلس إدارته بصفة استثنائيّة، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل، أنّ هذا العجز يتطلّب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله، وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية، وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس، وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ولفت البنك المركزي إلى أنّه تبيّن لمجلس إدارته أنّه "ولمواجهة هذا الوضع، من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي، الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي، مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية".

كما أشار إلى أنّ مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة "من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي".

وفي هذا الصدد، ذكّر بالجهود الحثيثة التي بذلها خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية. وأشار كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا،.

كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل .

وتمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار.
رقم : 894962
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
30 تشرين الأول 2020
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
30 تشرين الأول 2020
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
30 تشرين الأول 2020
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
هنادي شموط
30 تشرين الأول 2020
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
29 تشرين الأول 2020
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
29 تشرين الأول 2020
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
29 تشرين الأول 2020
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
تحت شعار (التعاون الإسلامي لمواجهة المصائب والبلايا)
29 تشرين الأول 2020
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
28 تشرين الأول 2020
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
28 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)