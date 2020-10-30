زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية

ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.



فيما اكدت مراصد الزلزال التركية ان زلزال مدينة ازمير الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة كان بدرجة 7 درجات على مقياس ريختر المؤلف من 9 درجات.



واشارت الى انهيار عمارات سكنية نتيجة الزلزال ولم تعرف بعد حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الزلزال مؤكدة ان حالة الخوف والهرع انتابت اهالي المدينة.