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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 19:44

الخارجية الايرانية : لا يوجد شخص متحضر يفخر بالسرقة

الخارجية الايرانية : لا يوجد شخص متحضر يفخر بالسرقة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على بيان صدر مؤخرا عن وزارة العدل ضد إيران : إن قراصنة الكاريبي يفتخرون علنا ​​بما ينهبوه ، لكن لا يوجد شخص متحضر يفخر بالسرقة.

وكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة على تويتر مخاطبا وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة: "نقطة واحدة فقط ، كما قلنا من قبل ، هذه الشحنة لاتعود الينا  ولكن على أي حال ، فإن شحنة نفط شخص آخر قد سُرقت بالتأكيد. لا يوجد شخص متحضر يفخر بالسرقة.

وشدد مخاطبًا الولايات المتحدة: ان نظام الولايات المتحدة المتمرد وعلى عكس ادعاءاته ، أصبحت أدوات الضغط الخاصة به محدودة أكثر فأكثر كل يوم ، بينما فيما يتعلق بخيارات ايران إن الأمر عكس ذلك تمامًا. ويكفي فقط ان تسال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين!

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس، أنها كسبت أكثر من أربعين مليون دولار من إعادة بيع النفط الإيراني، الذي تمت مصادرته من أربع ناقلات كانت متوجهة إلى فنزويلا.
وقالت واشنطن في أغسطس الماضي، إنها صادرت 1.1 مليون برميل من النفط الخام كان من المقرر بيعها لفنزويلا .

لكن طهران نفت حينها ملكيتها لسفن الشحن، التي تم اعتراضها، وأوضحت أن "لا علاقة لها" بهذه الشحنات.
رقم : 894983
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