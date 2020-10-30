فلسطين المحتلة تنتفض نصرة للرسول الأكرم (ص)

وفور انتهاء صلاة الجمعة احتشد الآلاف من المصلين مقابل المسجد القبلي ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بالإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وآله)، وخلال ذلك انطلقت مسيرة ثانية من ساحة المسجد القبلي باتجاه ساحة مسجد قبة الصخرة، ورفع المشاركون شعارات موحدا كتب عليه" الحملة للدفاع عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ... إلا رسول الله محمد... والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم... لا للمنتجات الفرنسية" ورددوا الشعارات والتكبيرات، ثم واصلوا سيرهم في ساحة الأقصى، وفور خروجهم من باب المجلس باتجاه شارع الواد، قامت قوات الاحتلال بتفريقهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع.



وواصل المتظاهرون سيرهم وصولا إلى شارع الواد، مرددين التكبيرات، وخلال ذلك نصبت قوات الاحتلال الحواجز والسواتر الحديدية ومنعتهم من الوصول إلى ساحة باب العمود، ونفذت اعتقالات لشبان وأوقفت شرطة الاحتلال شبانا عقب خروجهم من الأقصى.

الآلاف ينتصرون للنبي محمد (ص) بالاقصى ويواجهون القمع والاعتقال



وقبل صلاة الجمعة نشرت شرطة الاحتلال حواجزها عند مداخل باب العامود وباب الساهرة – أبواب البلدة القديمة-، ومنعت أهالي الضفة الغربية الدخول والوصول إلى الأقصى، واعتدت عليهم بالدفع في منطقة باب العامود.



واستنكر الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، خلال خطبته الإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وآله) وتصريحات الرئيس الفرنسي.



وإلى قطاع غزة فقد خرج الالاف من انصار حركة حماس في مسيرات جماهيرية في محافظات قطاع غزة الخمس من شمال القطاع الى جنوبه رفضا للاساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).



وردد المشاركون في المسيرات شعارات تدين موقف الرئيس الفرنسي واحرقوا صورا له مطالبين بمقاطعة البضائع الفرنسية.



وقال القيادي في حماس حماد الرقب خلال مسيرة بخان يونس ان المسيرات تاتي لاعلاء الصوت أن مشاعر المسلمين أمام شكل غريب من أشكال العنصرية للنيل من الرسول (صلى الله عليه وآله).



واضاف" ما قام به ماكرون عواء لا مكان له من الإعراب وستمضي قافلة الإسلام".



واكد ان "الرئيس ماكرون تحدى بأقواله قراب 2مليار مسلم دون الاكتراث لمشاعر هؤلاء المسلمين مؤكدا ان من جرح مشاعر المسلمين على مستوى العالم يفهم تمامًا أن هذا الدين عظيم والمجد له قادم".



ودعا الرقب عقلاء فرنسا الى عدم تجاوز الخطوط الحمراء مهما كان السبب والمناسبة.



ودعا الرقب لمقاطعة المنتجات الفرنسية على مستوى العالم مطالبا الأمة العربية والاسلامية بأن يكون موقفها أكثر تقدمًا لأن الموقف حتى الأن ليس بالمستوى المطلوب.



كما دعا الدول لسحب السفراء وكافة أشكال المقاطعة لفرنسا وعدم التعامل مع مؤسساتها.



وطالب السلطة الفلسطينية بسحب السفير الفلسطيني من باريس لإيصال رسالة قوية بأن ما قام به ماكرون غير مقبول وتجاوز لكل الخطوط.



