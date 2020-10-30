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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 21:09

12 قتيلا وأكثر من 400 جريح بالزلزال التركي

12 قتيلا وأكثر من 400 جريح بالزلزال التركي
قضى 12 شخصا وأصيب 419 بجروح في تركيا الجمعة بعدما ضرب زلزال قوي الساحل الغربي للبلاد ومناطق من اليونان، بحسب وكالة إدارة الكوارث التركية.

وفي اليونان أفادت السلطات عن مقتل شخصين في جزيرة ساموس ببحر إيجه (شرق) ما يرفع حصيلة القتلى في البلدين إلى 14.

ونشرت وسائل اعلام تركية بيانا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ذكرت فيه انها أرسلت مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ بالمنطقة، وبتوجه 3 شاحنات تنسيق متنقلة من الولايات المجاورة إلى إزمير.

ولفتت إلى وقوع 67 هزة ارتدادية بينها 13 هزة تجاوزت قوة كل منها 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار البيان إلى إرسال الهلال الأحمر التركي، طاقماً مؤلفاً من 48 فرداً، و16 مركبة، ومطبخاً متنقلاً ومعدات تخدم 25 ألف شخص.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بالسلامة لأهالي ولاية إزمير كافة، عقب تعرضها للزلزال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي، برئيس بلدية إزمير تونج صويار. وقدم صويار معلومات لأردوغان حول أنشطة البحث والإنقاذ الجارية في الولاية.
بدوره، شدد أردوغان على تسخير الحكومة إمكانياتها كافة لتضميد جراح أهالي إزمير في أسرع وقت والتضامن معهم.

كما أعلن والي إزمير التركية، ياووز سليم كوشغر، الجمعة، إنقاذ نحو 70 شخصاً من تحت الأنقاض جراء زلزال ضرب قبالة سواحل تركيا على بحر إيجة.

وفي تصريح للصحافة، أكد كوشغر أن الزلزال أسفر عن تسونامي جزئي بمنطقة "سفري حصار" أدى إلى إصابة شخص وفق المعلومات الأولية.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان لـ"آفاد".

وأضاف البيان أن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء "سفري حصار" التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
رقم : 895003
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