?>?> لبنان: 15 وفاة و1751 إصابة بفيروس كورونا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 21:15

لبنان: 15 وفاة و1751 إصابة بفيروس كورونا

لبنان: 15 وفاة و1751 إصابة بفيروس كورونا
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1751 حالة جديدة وتسجيل تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليوم الجمعة.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1751 حالة جديدة مُصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 79529 حالة.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 625، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 786، من بينها 270 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 12176 فحصًا، فيما أُجري 1266 فحصًا في المطار".

كما صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في وقت سابق ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون:

1- تم تشخيص /476/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /440/ سجيناً، ولا تزال حالتان في المستشفى قيد المعالجة ووضعهما مستقرّ.

2- كما تبين وجود /54/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، جرى حجرهم في المبنى "ج" في سجن رومية المخصّص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.
3- /21/ حالة إيجابية في سجن البترون.

4- أمّا في سجن زحلة، فتسجيل /5/ حالات مع عوارض طفيفة، مع الإشارة الى أن جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تماثلوا للشفاء، ولا توجد اية حالة تعالج في المستشفى.

5- وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود/4/ حالات إيجابية من بينها حالتان تماثلتا للشفاء.

6- وبالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، نتائج الفحوصات أظهرت حالة واحدة إيجابية.

تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة".
رقم : 895006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
30 تشرين الأول 2020
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
30 تشرين الأول 2020
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
30 تشرين الأول 2020
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
30 تشرين الأول 2020
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
هنادي شموط
30 تشرين الأول 2020
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
29 تشرين الأول 2020
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
29 تشرين الأول 2020
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
29 تشرين الأول 2020
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
تحت شعار (التعاون الإسلامي لمواجهة المصائب والبلايا)
29 تشرين الأول 2020
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
28 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)