لبنان: 15 وفاة و1751 إصابة بفيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1751 حالة جديدة وتسجيل تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليوم الجمعة.



أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1751 حالة جديدة مُصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 79529 حالة.



وأوضحت أنّه تمّ تسجيل15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 625، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 786، من بينها 270 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 12176 فحصًا، فيما أُجري 1266 فحصًا في المطار".



كما صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في وقت سابق ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون:



1- تم تشخيص /476/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /440/ سجيناً، ولا تزال حالتان في المستشفى قيد المعالجة ووضعهما مستقرّ.



2- كما تبين وجود /54/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، جرى حجرهم في المبنى "ج" في سجن رومية المخصّص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.

3- /21/ حالة إيجابية في سجن البترون.



4- أمّا في سجن زحلة، فتسجيل /5/ حالات مع عوارض طفيفة، مع الإشارة الى أن جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تماثلوا للشفاء، ولا توجد اية حالة تعالج في المستشفى.



5- وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود/4/ حالات إيجابية من بينها حالتان تماثلتا للشفاء.



6- وبالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، نتائج الفحوصات أظهرت حالة واحدة إيجابية.



تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.



نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة".