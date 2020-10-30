السعودية..5 قاصرين من بين 8 معرضين لحكم الإعدام

رغم مزاعم النظام السعودي الغاء عقوبة القصّر، تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب اليوم، جلسة محاكمة سرية لثمانية معتقلين وجهت اليهم تهم كيدية عندما كانوا قصر، من بينهم خمسة مهددون بالاعدام.



وأكدت منظمات حقوقية أن لا ثقة في محاكمات تعقد بشكل سري ويحرم فيها المعتقلون من توكيل محام للدفاع عنهم، وسط تعرض المعتقلين للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم.



وقالت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان انه في مراجعة لقضايا المعتقلين يوضح ميل السعودية لقطع الرؤوس، بغض النظر عن تفاهة التهم التي بعضها حقوق كالتظاهر، أو صغر أعمارهم حيث وجهت لأحدهم تهمة حينما كان عمره 9 سنوات، مدينة أحكام الإعدام وداعية إلى إلغاءها وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.