هل ستنجح المبادرة الايرانية في فض نزاع اقليم قره باغ؟

وخلال لقاء جمع عراقجي مع وزير الخارجية الارميني " زهراب مناتسكانيان" في العاصمة يريفان شدد عراقجي على أن المبادرة الايرانية من شأنها أن تمهد الطريق للسلام في هذه المنطقة.



من جانبه رحب مناتسكانيان بدور إيران في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين، مؤكداً أن أرمينيا تدرك حساسية إيران تجاه التهديدات الجديدة للأمن الإقليمي.



الجانبان عبرا أيضاً عن قلقهما من انتقال الإرهابيين الدوليين من الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة والتي تتهم تركيا بتنفيذه، واصفين ذلك بالتهديد الخطير للمنطقة برمتها.





وفي العاصمة السويسرية جنيف فقد التقى وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني اليوم الجمعة لأجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في ناغورني قره باغ حيث تدور اشتباكات عنيفة بين أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا، وفق وزارة الخارجية الأرمينية.



ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماعات منفصلة في جنيف بين هذين المسؤولين ورؤوساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة).



وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا ناغداليان لوكالة فرانس برس أن الاجتماع "بدأ" بين وزير الخارجية الأرميني زُهراب مناتساكانيان ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.



وياتي ذلك غداة تأكيدها أمام الصحافيين أن إقرار وقف لإطلاق النار وآليات التحقق منه يمثلان أولوية بالنسبة ليريفان.



ومنذ اندلاع المعارك في 27 أيلول/سبتمبر، استعادت القوات الأذربيجانية أراض كانت خارجة عن نطاق سيطرتها منذ التسعينيات حين دارت حرب بين الجانبين خلّفت 30 ألف قتيل وأدت إلى انفصال إقليم ناغورني قره باغ الذي تقطنه غالبية أرمينية.



وأعلنت هذه المنطقة المدعومة اقتصاديا وعسكريا من أرمينيا، استقلالها عقب حرب عام 1994 إلا أنها لم تحظ بالاعتراف لا من جانب المجتمع الدولي ولا من جانب أرمينيا.



وفي 27 أيلول/سبتمبر، اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين. وحتى الآن، أخفقت ثلاث محاولات للتوصل إلى هدنة.



وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هذا الأسبوع عدم معارضته عقد جولة جديدة من المحادثات في جنيف، ولكنه قلل من أهميتها، وقال "تم عقد الكثير من الاجتماعات غير المفيدة على مدى 28 عاما".



وأفادت حصائل جزئية عن مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم مئة مدني منذ استئناف القتال. وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه عن نحو خمسة آلاف قتيل.

