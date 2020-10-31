قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا

قال رئيس مركز الدرسات والابحاث الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان ان جميع احتياجات القوات المسلحة في المجالات الجوية والبرية والبحرية يتم انتاجها محليا وعلى يد المتخصصين والعلماء في ايران.



واضاف العميد بوردستان اننا نطور معداتنا بما يتناسب مع مستوى التهديدات التي نتعرض اليها مؤكدا على قدرة وقوة الصناعات الدفاعية في الجمهورية الاسلامية على ردع العدو مبينا ان كل هذا يتم على يد الاخصائيين في الجيش والحرس الثوري.



وبين رئيس مركز الدرسات والابحاث الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات جيدة في المجالات الدفاعية والهجومية بحيث سيكون ردها مدوي وصاعق ضد اي تهديد تتعرض اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأشار بوردستان إلى وظيفة الجميع في مواجهة تهديدات العدو والحظر والمشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب، وأضاف: "وظيفتنا الأولى هي الاستماع إلى أوامر وارشادات قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة وعلى جميع القوات المسلحة والحكومة والبرلمان والقضاء اتباعها لانها الطريق الى النصر والسعادة .