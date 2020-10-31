صنعاء : تشييع مهيب لوزير الشباب والرياضة اليمني

شُيع جثمان وزير الشباب والرياضة اليمني الشهيد "حسن محمد زيد"، أمس الجمعة، في موكب جنائزي مهيب في العاصمة صنعاء.وخلال مراسم التشييع التي تقدمها أعضاء المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي" و"أحمد غالب الرهوي" و"محمد صالح النعيمي" و"سلطان السامعي" ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "أحمد يحيى المتوكل" ورئيس مجلس الشورى "محمد العيدروس" ونائب رئيس مجلس النواب "عبد السلام هشول زابية" ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية "محمود الجنيد" وعدد من الوزراء وأقارب ومحبي الشهيد، عبر المشيعون عن إدانتهم واستنكارهم للجريمة البشعة التي طالت وزير الشباب والرياضية حسن زيد.وأشاد المشيعون بمناقب وصفات الشهيد حسن زيد ودوره في خدمة الوطن من خلال المناصب القيادية التي تقلدها في مختلف مؤسسات الدولة والتي كان آخرها وزيرا للشباب والرياضة، لافتين إلى أن الشهيد كان رجل دولة وله دور بارز في مقارعة الطغاة والمعتدين.وخلال التشييع أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى أن الشهيد حسن زيد، كان سياسياً بارعاً يحاور الخصوم ولا يتهجم عليهم ويحمل همَّ الوطن.وأكد أن دول العدوان هي من قتلت الشهيد حسن زيد وقد وضعت مبلغ 10 ملايين دولار مقابل قتله، وهذا دليل على إجرامها وترصدها لشخص مدني لم يحمل السلاح ومعروف بمدنيته وتواضعه وخروجه منفرداً.وقال عضو السياسي الأعلى "هم لم يحرزوا نصراً بقتله، إنما أحرز الوطن نصراً بفضحهم وإجرامهم بأن هؤلاء لا يرعوا لمؤمن إلّا ولا ذمة، بل مجرمون يتحركون وفق إرادة أمريكا والسعودية لاستهداف أشخاص لا يجب أن يُستَهدفوا على الإطلاق لاعتبار مدنيتهم وقيمتهم السياسية".وأضاف "لو كانوا يحملون الأخلاق والقيم، ولو كانت لديهم خطوطاً حمراء أو يحترمون القوانين لما استهدفوا الأستاذ حسن زيد".وشدد على أنه سيكون هناك تحرك فاعل من قِبل أبناء الشعب اليمني ليأخذوا بثأره وثأر جميع من استُهدِفوا في منازلهم وفي المساجد والأسواق والمدارس.ولفت محمد علي الحوثي إلى أن الشعب اليمني مُستَهدف بأكمله، والشهيد حسن زيد دليل دامغ على استهداف العدوان للمدنيين ولكل من لا يجوز استهدافه.هذا وقد جرت مراسم التشييع للشهيد الذي توشح جثمانه بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليه في جامع الشعب، بينما كانت الموسيقى العسكرية تعزف الألحان والمقطوعات الجنائزية، وقد ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة الرحمة بمديرية التحرير.شارك في التشييع وكلاء وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وقيادات جمعية الكشافة والمرشدات وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.