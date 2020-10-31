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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 09:50

ايران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي الزلزال في تركيا

ايران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي الزلزال في تركيا
اعلن وزيرا الداخلية والصحة وجمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية الاستعداد لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال في تركيا.

ووجّه وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي برقية الى نظيره التركي سليمان سويلو عزى فيها بمصرع عدد من المواطنين الاتراك خلال الزلزال الذي ضربة مدينة ازمير ،امس الجمعة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، معلنا استعداد البلاد لتقديم اي مساعدة ممكنة للمنكوبين.

كما وجّه وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي برقية الى نظيره التركي فخرالدين كوجا عبرّ فيها عن الاسى والاسف لحادث الزلزال المؤلم، داعيا الباري تعالى بان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

واعلن الوزير نمكي استعداد وزارة الصحة الايرانية لتقديم اي عون ومساعدة ممكنة للحكومة والشعب التركي.

بدورها اتصلت مساعدة رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية للشؤون الدولية منصورة باقري هاتفيا بنظيرها التركي للاعراب عن المواساة بحادث الزلزال، واعلنت استعداد الجمعية لتقديم المساعدات اللازمة للمنكوبين.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد بعث برقية لنظيره التركي مولود جاويش اوغلو عبّر فيها عن مواساته بحادث الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غرب تركيا.

وفي البرقية التي بعثها ظريف الى جاويش اوغلو اثر الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية، الجمعة، اعرب عن تعاطفه ومواساته العميقة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

واعلن وزير الخارجية الايراني لنظيره التركي استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم اي مساعدة ممكنة في هذا الصدد.

وتشير احدث احصائية صادرة عن الجهات الرسمية التركية الى مقتل 12 شخصا واصابة 419 اخرين جراء الزلزال الذي ضربة مدينة ازمير غرب تركيا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.
رقم : 895087
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