منظمة أوروبية: السواحل السورية واللبنانية تحت خطر ‘‘تسونامي‘‘

حذرت المفوضية الأوروبية من وضع سواحل سوريا ولبنان بعد زلزال تركيا.



فقد وضعت المفوضية الأوروبية سواحل سوريا و لبنان في نظام الإنذار المبكر للتسونامي ومن ضمن المناطق التي يتوقع إرتفاع بالموج فيها خلال الساعات القليلة القادمة بسبب زلزال تركيا والذي كان بقوة 7 درجات وأدى لوفاة أكثر من 25 شخص و إصابة ما لايقل عن 800 شخص وحدوث موجات مد تسوناني أغرقت عدد من مناطق سواحل تركيا و اليونان.



كما هو ملاحظ بالصورة الخطر على سواحل سوريا و لبنان سيكون ضمن الضعيف للمتوسط وذلك خلال الساعات القليلة القادمة حيث قد تلامس بعض الموجات 1 لـ 1 ونصف متر لا أكثر وبالتالي لا خوف إطلاقاً من دخول المياه لليابسة , ولكن يفضل الخروج من البحر و ربط السفن و القوارب , يذكر أنها للمرة الأولى يتم تنبيه سواحل سوريا ولبنان من حدوث موجات تسونامي من آخر زلزال عنيف حدث بالمتوسط من حوالي 28 سنة مضت ومن النادر أن تحدث موجات تسونامي بسبب ضيق المساحات في البحر مقارنةً مع المحيطات.