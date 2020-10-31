تركيا.. ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير إلى 24 والمصابين إلى 799

اعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير غربي البلاد إلى 24 وعدد المصابين إلى 799.



وضرب زلزال مدمر عمق بحر إيجه في وقت سابق من الجمعة وأعقبته سلسلة من الموجات الارتدادية القوية.



ونقلت الوكالات عن شهود عيان قولهم، إن الناس خرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر في مدينة إزمير التركية، بعد أن ضرب الزلزال، وغمرت الأحياء بمياه البحر المتصاعدة التي جرفت الحطام الداخلي وتركت الأسماك عالقة عند انحسارها.



ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع ما لا يقل عن 170 هزة ارتدادية بعد الزلزال، 21 منها تجاوزت قوتها 4 درجات، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.



وفقا للجانب التركي، وقع الزلزال على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كم تحت سطح الأرض، وتسبب في وقوع تسونامي جزئي.