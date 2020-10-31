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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 10:38

تركيا.. زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب إزمير

تركيا.. زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب إزمير
ضرب زلزال جديد بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة والذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفيريهيسار في إزمير.

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأول إلى 24 قتيلا، و799 جريحا.

وقالت إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

هذا وأعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، عن فتح أبواب المساجد بولاية إزمير، غرب البلاد، أمام المتضررين من الزلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.
رقم : 895103
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