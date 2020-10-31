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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 11:20

أمير الكويت يبعث رسالة الى الملك السعودي

أمير الكويت يبعث رسالة الى الملك السعودي
بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة إلى الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، تناولت الأزمة الخليجية والتحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

وتضمنت الرسالة "التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها الخلاف الخليجي والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة".

وتطرقت الرسالة أيضاً إلى "العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم المستجدات الإقليمية والدولية".

وكان وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد الناصر الصباح قد حمل، مساء الخميس، رسالة خطية من أمير البلاد إلى الملك سلمان، تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
رقم : 895115
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