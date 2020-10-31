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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 11:58

عراقجي: إيران وتركيا تؤديان دورا في السلام والامن بالمنطقة

عراقجي: إيران وتركيا تؤديان دورا في السلام والامن بالمنطقة
وصف مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي محادثاته مع نظيره التركي سدات اونال حول قضية النزاع في منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا بانها كانت مثمرة، معتبرا دور ايران وتركيا في السلام والامن بالمنطقة بانه لا يُنكر.

جاء ذلك في تغريدة كتبها عباس عراقجي مساعد الخارجية للشؤون السياسية المبعوث الخاص للجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول قرة باغ بعد محادثاته التي اجراها مع نظيره التركي سدات اونال في انقرة مساء الجمعة.

وكتب عراقجي في التغريدة: اجريت محادثات صريحة ومثمرة مع مساعد الخارجية التركي السيد سدات اونال.

واضاف: ان ايران وتركيا لاعبان اساسيان في المنطقة يؤديان دورا لا يُنكر في السلام والامن فيها.

يذكر ان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية وصل ،مساء أمس الجمعة، الى انقرة المحطة الاخيرة من جولته الاقليمية التي بداها من باكو وشملت ايضا موسكو ويريفان.

وتباحث عراقجي خلال هذه الجولة مع كبار المسؤولين في هذه الدول حول النزاع في منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا وطرح مبادرة طهران لحل وتسوية القضية بطريقة سلمية.

وفي تصريح ادلى به في ختام محادثاته مع مساعد الخارجية التركي سدات اونال في انقرة مساء الجمعة، وصف عراقجي رؤية الاطراف المعنية بالنزاع حول منطقة قرة باغ بانها ايجابية تجاه مبادرة طهران.

واشار الى ميزات مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل قضية قرة باغ ومنها الرؤية الاقليمية وعجز مجموعة مينسك في حل الازمة وقال: اننا لا يمكننا رفض آليات اخرى مثل مجموعة مينسك كما ان مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها ونحن بصدد دعم الجهود الجارية للمجموعة ومعالجة نقاط ضعفها عبر رؤية اقليمية واستخدام طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الازمة.

واضاف: اننا ننتظر دراسة المبادرة والرد من جانب الدول الاربع خلال فترة قصيرة لنعمل عبر اكمالها بحيث تحظى بموافقة الجميع، لتمهيد السبيل لحل وتسوية ازمة قرة باغ.

واشار الى وجود تحديات وخلافات قديمة وتدخلات خارجية في المنطقة واضاف: ان التنفيذ الآني للمبادرة ليس بالامر السهل لكننا لم نيأس وسنواصل بذل جهودنا.
رقم : 895121
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