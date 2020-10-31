أعلن رئيس حركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، عن "محاولات سعودية للاستيلاء على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار".



واعتبر الخزعلي، في بيان له ،مساء أمس الجمعه، أن "هذا المشروع فيه تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره"، داعيا "كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث".



وأضاف الخزعلي: "هذا المشروع يتزامن مع مشروع التطبيع مع عدو العراق الأبدي (إسرائيل) الذي يقوده ويدعمه في الواقع النظام السعودي، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي ستحصل بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية التي تحويها هذه الأراضي بسبب نوعية المزروعات التي يراد استغلال مياه العراق من أجلها".



ودعا الخزعلي كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث.