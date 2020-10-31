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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 12:56

موسكو تهدد باكو برد عسكري في أزمة قرة باغ

موسكو تهدد باكو برد عسكري في أزمة قرة باغ
هدد روسيا أذربيجان بالرد العسكري في حال دخول قوات باكو داخل الأراضي الأرمينية.

وقالت الخارجية الروسية: إن "موسكو ستقدم الدعم الضروري ليريفان في حال انتقال الحرب إلى داخل الأراضي الأرمينية".

كما دعت موسكو طرفي النزاع في كاراباخ لوقف فوري لإطلاق النار والتفاوض على تسوية سلمية للنزاع.

هذا وقالت الخارجية الأرمينية: إن رئيس الوزراء الأرميني يطلب من روسيا ضمان أمن أرمينيا بناء على المعاهدات بين البلدين.

وأخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتِهما في جنيف، في الاتّفاق على وقف جديد لإطلاق النار في قره باغ، لكنّهما اتّفقتا على تدابير لتخفيف التوتّر بما في ذلك التعهّد بعدم استهداف المدنيّين.

وقال بيانٌ صادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا وأمريكا إنّ وزيري خارجية ارمينيا واذربيجان اجتمعا في جنيف واتفقا على عدمِ الاستهدافِ العمدي للمدنيين وبدء عمليةٍ لتبادلِ الجثث في أرض المعركة وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع.

وأشار البيان إلى أنّ الدولتينِ ستتواصلان من أجلِ مناقشةِ قضايا متعلقةٍ بآلياتٍ محتملة للتحققِ من وقفِ إطلاقِ النار. يُذكر أنّ ثلاث هدنات قد فشِلَتْ مؤخراً بسببِ النزاع على منطقةِ ناجورنو قرباغ.

وتسعى أرمينيا وأذربيجان لإيجاد مخرج للنزاع المسلح الذي اندلع بين البلدين قبل نحو 6 أسابيع أودى بحياة أكثر من 1000 شخص وسط مساع إيرانية وروسيه وتركية.
رقم : 895126
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