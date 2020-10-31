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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 13:09

روحاني : فرض قيود لمدة 10 أيام لمكافحة كورونا

روحاني : فرض قيود لمدة 10 أيام لمكافحة كورونا
اعلن الرئيس الایرانی حسن روحاني فرض قيود في 25 مدينة من مراكز المحافظات الايرانية لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الاربعاء المقبل لمكافحة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ،الذي عقد صباح اليوم السبت، اعرب الرئيس روحاني عن شكره لقائد الثورة الاسلامية لحضور سماحته في اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي، وقال: يجب على الجميع القيام بواجباتهم لمكافحة كورونا، وجزءًا من هذه الوجبات تتعلق بالحكومة.

واضاف الرئيس الإيراني: المهمة الثانية هي مسؤولية المواطنين أنفسهم، لن ننجح إذا لم يقم الشعب بواجباته تجاه مكافحة هذا المرض، ومن الأمور المهمة التي كانت لدينا في الماضي أنه تم الإعلان عن قرارات جيدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لكنها إما لم تنفذ بشكل جيد أو لم تنفذ على الإطلاق، لذلك أمر قائد الثورة بانشاء مقر عملياتي في هذا المجال.

وتابع روحاني قائلا: وافقنا على فرض قيود في 25 مركز محافظة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لمدة عشرة أيام حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، والتي تشمل تعطيل انشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، ومن بينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، كما تم تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر.
رقم : 895129
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