الصفحة الرئيسية
0
السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 13:19

مقتل العنصر الرئيس بجريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة اليمني

مقتل العنصر الرئيس بجريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة اليمني
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن مصرع العنصر الرئيسي في خلية اغتيال شهيد الوطن وزير الشباب والرياضة "حسن زيد".

وأفادت الوزارة الداخلية أنه بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات ،في بيان، بمصرع المجرم "محمد علي أحمد حنش" بعد مقاومته الحملة الأمنية في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار.

واستشهد وزير الشباب والرياضة حسن زيد ،الثلاثاء الفائت، إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها عناصر تابعة للعدوان السعودي الأمريكي بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء، في جريمة لاقت إدانات واسعة.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت في بيان صدر مساء الأربعاء، عن مصرع اثنين من منفذي جريمة اغتيال الوزير حسن زيد والتي تقف وراءها أجهزة استخبارات دول العدوان، موضحة أن منفذا الجريمة هما: سائق الدراجة النارية المجرم "ياسر أحمد سعد جابر مثنى"، والمنفذ المباشر بإطلاق النار المجرم "إبراهيم صالح عبدالله الجباء".

وبينت أنه "بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى منفذي الجريمة في مديرية ميفعة عنس مدخل منطقة حورور في ذمار".

وأشارت إلى أنه تم محاصرة مكان تواجد المجرمَين وعند مناداتهما بتسليم أنفسهما باشرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن وألقوا قنبلة هجومية ما أدى لإصابة عنصر من رجال الأمن.

وأوضحت أنه خلال الاشتباك قُتل منفذ جريمة الاغتيال المجرم "إبراهيم صالح عبدالله الجباء"، وأصيب المجرم "ياسر أحمد سعد جابر" بإصابة خطيرة توفي على إثرها.
رقم : 895131
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
ماذا وراء الإصرار الإيراني على الثأر للفريق سليماني؟
31 تشرين الأول 2020
قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
31 تشرين الأول 2020
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
30 تشرين الأول 2020
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
30 تشرين الأول 2020
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
30 تشرين الأول 2020
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
30 تشرين الأول 2020
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
30 تشرين الأول 2020
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
هنادي شموط
30 تشرين الأول 2020
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
29 تشرين الأول 2020
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
29 تشرين الأول 2020
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)