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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 13:22

قائد الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة قادرة على إحباط أي تهديد

قائد الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة قادرة على إحباط أي تهديد
قال قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي ان القوات المسلحة بكل صنوفها والقطاع الدفاعي في البلاد على مستوى اليوم يمكّنها من إحباط أي تهديد وإنجاز جميع المهمات المناطة وفق القانون بفضل توجيهات قائد الثورة وحكمته.

وقال اللواء موسوي، في تصريح صحفي، إنه رغم كل أشكال الحظر والضغوط الظالمة التي يمارسها الاستكبار العالمي بقيادة اميركا ناهبة العالم على مدى 40 عاماً، استطاعت القوات المسلحة الايرانية سد حاجتها من جميع انواع المعدات بفضل الاعتماد على طاقات شبانها وكوادرها وايمانهم.

وأضاف قائد الجيش الايراني: إننا في أفضل حالة على صعيد المعنويات والتدريبات القتالية واكتسبنا التجارب القيمة من حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) والحروب التي وقعت في المنطقة.

ووصف اللواء موسوي مؤسسات ومراكز التدريب والتعليم في القوات المسلحة بأنها الافضل على الصعيد العالمي وتقدم تدريبات ممتازة للغاية في المجالات العملانية.

ولفت قائد الجيش الايراني الى ان هذه العناصر جعلت قواتنا المسلحة في مستوى جيد للغاية على صعد الاقتدار والقوة بحيث تستطيع إنجاز المهمات المناطة بها بصورة صحيحة.
رقم : 895133
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