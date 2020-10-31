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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 13:33

روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا خلال 24 ساعة
لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا ،اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 18140 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 18283 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ويعود أكبر عدد منها (4952 إصابة) إلى العاصمة موسكو.

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 334 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 355 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و618116 إصابة مؤكدة منها 27990 حالة وفاة و374712 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ2952 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 14854 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و215414 شخصا.

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.
رقم : 895138
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