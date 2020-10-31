روحاني: إيران مستعدة لإرسال أي نوع من المساعدات إلى تركيا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم السبت، على ان إيران مستعدة لإرسال أي نوع من المساعدات إلى تركيا.



وفي برقية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أعرب روحاني عن تعازي الجمهورية الإسلامية لتركيا حكومةً وشعباً، سائلاً الله عز وجل الصبر لأسر الضحايا ، والشفاء العاجل للمصابين.



واكد روحاني استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لإرسال أي نوع من المساعدات الاغاثية والطبية إلى سكان المناطق المنكوبة بالزلزال وتأمل أن ترى عودة الظروف الآمنة إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.



وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال ازمير إلى 21 قتيلا، و786 جريحا.



وقالت إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.



وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 25، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 804.



وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيري حصار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.