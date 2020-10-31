الكاظمي يعلق على إعادة فتح ساحة التحرير

قام رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،اليوم السبت، بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن فتح ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكداً أن العراق لن ينسى شبابه.



وقال الكاظمي في تغريدته: “شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية”.



وأضاف الكاظمي: “الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام”.



واختتم رئيس الوزراء العراقي تغريدته قائلاً : “العراق لن ينسى شبابه”.