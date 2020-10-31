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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 14:57

لبنان.. توقعات بالاقفال الكامل وقاية من الكورونا

لبنان.. توقعات بالاقفال الكامل وقاية من الكورونا
أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ في البرلمان اللبناني النائب ​عاصم عراجي​ الى أن "​كورونا​ بدأ بالانتشار ثم انتقل الى مرحلة التفشي ككل الفيروسات"، لافتا إلى أن "المشكلة كانت في الاختلاط وعدم الالتزام".

وفي حديث اذاعي، اكد عراجي على: "اننا أمام تفشي مجتمعي، المسؤولية في هذا المجال على ​الدولة​ كما على الأفراد، فمن جهة، كانت هناك إرشادات وقرارات لم تطبقها الدولة بالشكل المناسب، ومن جهة أخرى لم يلتزم الأفراد الإرشادات".

وكشف عراجي انه "يمكن ان ندعو الى ​الإقفال​ ليقف ​القطاع الصحي​ على رجليه، لئلا نصبح ك​فنزويلا​. هناك موجة ثانية من التفشي ستبدأ مع بدء المطر في تشرين الثاني، من هنا يجب اتباع خطة جديدة وخصوصا من الأطباء، فينصحون كل من يصاب بالانفلونزا أن يحجر نفسه عشرة أيام ويخضع لفحص PCR، فقط في حال ظهرت عليه أعراض كورونا في ​اليوم السابع​، نظرا إلى ما يحكى عن نقص في ال kit عالميا لإجراء pcr".

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن تحدث عن امكانية اغلاق البلاد بعد ازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل قياسي وكبير وقال الوزير حسن: "ترفع ​وزارة الصحة​ توصية الى لجنة الكورونا الوطنية. الوضع الحكومي اليوم غير مستقر وبالتالي قرار ​الإقفال​ هو قرار تتحمل كل الوزارات المسوولية فيه المسؤولية، لذا كتوصية دائمة من ​وزارة الصحة العامة​ يجب الإقفال، ولكن حتى بجزئية الإقفال نتمنى ان يكون جدّيا وليس اعلامياً فقط، هذا يسيء الينا ويسيء الى معنويات الجمهور".
رقم : 895163
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