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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 15:24

اشتباكات بين السلطة الفلسطينية وعناصر دحلان في الضفة الغربية

اشتباكات بين السلطة الفلسطينية وعناصر دحلان في الضفة الغربية
لقي مسلح محسوب على تيار القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان مصرعه وأصيب عدد من المسلحين والمواطنين، جراء اشتباكات مسلحة شهدها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم السبت.

وقالت محافظة نابلس في تصريح مقتضب ،صباح اليوم السبت، إنها أُبلغت من إدارة مستشفى رفيديا بوفاة المواطن حاتم أبو رزق متأثرًا بإصابته.

وحسب الأجهزة الأمنية، فإن الوفاة نتجت عن إصابة ذاتية أثناء محاولته إلقاء عبوة متفجرة في الشجار والاشتباكات المسلحة التي شهدها المخيم فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بين مسلحين اندلعت مساء الجمعة وتجددت في ساعات الصباح، على إثر شجار بالمخيم، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع خمسة إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت على إثر تجدد شجار قديم وقع قبل عدة شهور بين مجموعتين من المسلحين بالمخيم، وأن من بين المصابين حاتم أبو رزق المحسوب على تيار دحلان، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن الأطباء وفاته.

وذكر شهود عيان أن قوات من الأجهزة الأمنية انتشرت في محيط المخيم وفي محيط مستشفى رفيديا الحكومي الذي نقل إليه الجرحى.

وتسود المخيم حالة من التوتر وتسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نار متقطع، فيما أعلنت لجنة الخدمات في المخيم عن تعليق الدوام بالمدارس وكافة المؤسسات هذا اليوم.

من جانبها، قالت محافظة نابلس في بيان سابق لها أنها تتابع مع الأجهزة الأمنية تداعيات الأحداث التي شهدها مخيم بلاطة.

وبينت أن الأجهزة الأمنية تطوق المخيم ومحيط المستشفى لمنع تفاقم الأحداث أو تسجيل مزيد من الإصابات إثر حالة الاحتقان والاشتباك الأخيرة.

وشددت على ضرورة تكثيف العمل من أجل التحقيق في ملابسات هذه الأحداث بهدف ملاحقة مطلقي النار ومستخدمي السلاح غير الشرعي في ترهيب المواطنين، ومن ثم تقديمهم للقضاء.
رقم : 895166
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