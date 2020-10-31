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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 15:30

ترامب يمنع دخول اللاجئين السوريين إلى أميركا

ترامب يمنع دخول اللاجئين السوريين إلى أميركا
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.

وزعم الرئيس الأمريكي في اسباب تعليقه على عملية دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة بسبب ”الإرهـ.ـاب” ومايرتبط بأحداث فرنسا الأخيرة.

وخلال تغريدة على “تويتر” ،اليوم السبت، قال ترامب إن حكومته علقت دخول اللاجئين من سوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة كون بلادهم معرضة للإرهـاب، وفق قوله.

وأضاف الرئيس الأمرييكي أن خطة منافسه على الرئاسة في الانتخابات القادمة، الديمقراطي جو بايدن، تتمثل بزيادة عدد اللاجئين في ولايات “مينيسوتا وميشيغان وبنسلفانيا” بنسبة 700% لافتاً إلى أن هذه الخطة تثقل كاهل المدارس والمستشفيات وتفتح الباب على مصراعيه أمام (الإرهـاب الإسلامي الراديكالي)”، على حد وصفه.

يذكر أن السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد أشار، خلال مقال له على صحيفة “الشرق الأوسط” ،الأربعاء الفائت، إلى أن نظرة بايدن إلى ملف اللاجئين تختلف بشكل واضح عن سياسة ترامب.

وبيِّن فورد أن سياسة بايدن المتمثلة بالسماح بدخول أعداد أكبر من اللاجئين إلى البلاد سيستفيد منها اللاجئون عموماً، بمن فيهم السوريون.
رقم : 895167
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